Scandal în Guvern. Florian Lixandru îl acuză pe ministrul Educației că i-a retras atribuțiile în baza unui delict de opinie Este scandal in Guvernul Romaniei! Florian Lixandru il acuza pe ministrul Educației, Ligia Deca, ca i-a retras atribuțiile in baza unui delict de opinie. PSD urmeaza sa propuna in Coaliție ca termenul pentru adoptarea legilor educației sa nu fie grabit, fiind destul timp pentru dezbatere și adoptare pana in martie 2024, in condițiile in care Deca și PNL, prin premierul Ciuca, insista ca proiectele sa fie aprobate de Guvern rapid și trimise in Parlament luna aceasta, iar in martie 2023 sa fie deja in vigoare. Lixandru a șters postarea Lixandru este secretar de stat din partea PSD și scrisese pe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Lixandru, secretar de stat numit de PSD in Ministerul Educației, o acuza pe ministra Ligia Deca, membra PNL, ca i-a retras atribuțiile pentru „delict de opinie” dupa ce a criticat anumite prevederi din proiectul legilor educației care va fi trimis in Parlament și a spus ca nu trebuiesc adoptate…

- Proiectul privind Legea Educatiei pentru invatamantul preuniversitar propune o dubla admitere pentru clasa a IX-a si noi competente sustinute de elevii clasei a XII-a in cadrul Examenului National de Bacalaureat. Este vorba despre proiectul in varianta noului ministru al Educatiei, Ligia Deca. Noile…

- Mai sunt doar patru luni pana cand șefia Guvernului va ajunge la PSD. Potrivit ințelegerii dintre partidele din Coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Niciolae Ciuca urmeaza sa iși dea demisia impreuna cu tot cabinetul, moment in care se va ajunge din nou la un vot in Parlament, insa de aceasta…

- Mai sunt doar patru luni pana cand șefia Guvernului va ajunge la PSD. Potrivit ințelegerii dintre partidele din Coaliția de guvernare, in luna mai, premierul Niciolae Ciuca urmeaza sa iși dea demisia impreuna cu tot cabinetul, moment in care se va ajunge din nou la un vot in Parlament, insa de aceasta…

- Consiliul Național al Secuilor a reaprins tema autonomiei teritoriale a Tinutului Secuiesc, subiect catalogat de marile partide de la putere si de analisti ca fiind unul artificial. Formațiunea care reprezinta maghiarii in Parlament, UDMR, refuza sa comenteze.

- Implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizarii și discursului instigator la ura a inregistrat, in ultimele 6 luni, o evoluție pozitiva, aspect evidențiat de Raportul intermediar care vizeaza activitatea intreprinsa in perioada mai-noiembrie…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat ca o intalnire tripartita in care se va discuta despre majorarea salariului minim pe economie va avea loc la Guvern miercuri. „Maine vom avea o intalnire tripartita la Guvern si vom stabili cu partenerii sociali tot ceea tine de marirea salariului minim”, a afirmat…

- AUR ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legile Justitiei, "care incalca principiul statului de drept", si sa le retrimita in Parlament pentru reexaminare, reprezentantii partidului mentionand ca prin eliminarea sanctiunii disciplinare pentru magistratii