Un barbat a ajuns in arestul IPJ Gorj, dupa ce a fost implicat intr-un scandal in fața unei pensiuni din stațiunea montana Ranca. Polițiștii din Novaci au fost sesizați de catre o femeie, de 40 de ani, din oraș, cu privire la faptul ca in fața unei unitați de cazare din Ranca are loc un conflict intre mai multe persoane. Lucratori din cadrul Jandarmeriei Gorj și polițiști din cadrul Poliției Orașului Novaci au pornit in urmarirea unui autoturism in care se aflau persoanele implicate in conflict, ulterior acesta fiind identificat pe DN 67C Ranca. Polițiștii au stabilit ca un barbat, de 34 de ani,…