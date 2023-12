Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Investigatii Politice anunța ca Autoritatea Electorala Permanenta controleaza partidul lui Victor Ponta, dupa ce statul a ajuns sa plateasca peste 1 milion de euro pentru materialele electorale nedeclarate de Pro Romania. Citește și: Scandal in Parlament. George Simion și Diana Șoșoaca s-au…

- Schimb de replici acide in Parlament, marți, intre Diana Șoșoaca și George Simion."Nu ți-e rușine, ma? Ai pupat poala Papei care a vaccinat obligatoriu oamenii ca te-ai intalnit cu el...", i-a reproșat Șoșoaca lidetului AUR."Mincinoaso", i-a raspuns acesta, in timp ce i-a dat peste mana in care ținea…

- Opoziția l-a intampinat cu scandal pe Marcel Ciolacu in parlament. Aleșii USR au protestat in timpul discursului premierului, George Simion s-a filmat pe langa pupitrul de la care vorbea prim-ministrul, in timp ce Diana Șoșoaca a transmis live toate reproșurile pe le-a adus coaliției.

- Scandal in Parlament: Marcel Ciolacu a fost flancat de colegi cand și-a susținut discursul / George Simion și Diana Șoșoaca au țipat fara intrerupereE scandal mare in Parlament la dezbaterea Bugetului! Premierul Marcel Ciolacu a fost flancat de colegi, pentru a putea susține discursul, in care a explicat…

- Schimb foarte dur de replici intre social-democratul Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, și liderul AUR, George Simion. S-a intamplat in timpul ședinței de plen de luni, 27 noiembrie, a Camerei Deputatilor. Cei de la AUR au facut public un filmuleț, pe contul de TikTok al…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Alfred Simonis, a declarat luni, in plen, ca la inceputul sedintei, un deputat „mai rusofil”, caruia nu merita sa ii spuna numele, a venit si i-a spus: „Am sa o violez pe ma-ta!”. In replica, liderul AUR, George Simion, susține ca va arata cum a fost el jignit.