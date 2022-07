Scandal după moartea lui ”Guru din Apuseni”. Ce spune avocatul acestuia Scandal dupa moartea așa-zisului Guru din Apuseni, sau Adrian Ardelean Farcaș, pe numele sau adevarat. Avocații susțin ca starea de sanatate a barbatului s-ar fi agravat dupa ce a inceput ancheta in cazul sau. Surse medicale spun ca ar fi avut foarte multe afecțiuni care cel mai probabil nu au fost tratate sau au fost tratate fara medicamente. In acest moment, medicii legiști fac autopsia, avand in vedere ca pe numele acestuia era deschis un dosar penal. Avocatul acestuia, Aurel Moldovan, afirma ca cel cunoscut și sub numele de Adi de la Brad, ar fi fost afectat de ancheta. Starea lui de sanatate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul spiritual al comunitatii 'Copiii Soarelui' din comuna Ribita, Adrian Ardelean Farcas, aflat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat, intre altele, de santaj si viol, a murit vineri in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Deva, unde fusese internat pe sectia ATI. Barbatul de 59 de…

- Liderul comunitații „Copiii Soarelui”, pe numele lui adevarat Adrian Ardelean Farcas, a murit, dupa ce in urma cu cateva zile a ajuns la spital. Medicii i-au descoperit o infectie grava la plamani, dar si ocluzie intestinala. Acesta se afla sub control judiciar, dupa ce la sfarsitul lui mai a fost arestat…

- Ardelean Farcaș, cunoscut ca Adi de la Brad , liderul sectei Copiii Soarelui, a murit vineri dimineata la Spitalul Judetean de Urgenta Deva, a declarat pentru Libertatea doctorul Stoica Maris Emil, managerul unitatii medicale. Ardelean Farcaș, 59 de ani, a ajuns miercuri la Spitalul Judetean de Urgenta…

- Liderul spiritual al comunitatii "Copiii Soarelui" din satul Dumbrava de Sus, Farcas Ardelean, a solicitat joi Tribunalului Hunedoara revocarea masurii arestului preventiv si punerea in libertate, barbatul fiind acuzat de comiterea infractiunilor de santaj, viol, impiedicarea accesului la invatamantul…

- In curand, iesenii vor putea sa stie care sunt riscurile de a face anumite boli care pot fi fatale, in urma unui test genetic. Acest lucru a fost anuntat de reprezentatii firmei Praxis. "In SUA, exista un astfel de test pe care noi ne straduim sa-l facem de rutina si in Romania. Acest test, scaneaza…