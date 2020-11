Anterior, Ministerul Afacerilor Externe din Muntenegru a anunțat declararea drept “persona non grata” a Ambasadorului sarb la Podgorica, Vladimir Bozovic. Ministerul sarb al Afacerilor Externe l-a declarat sambata pe Ambasadorul muntenegrean la Belgrad, Tarzan Milosevic, “persona non grata” ca raspuns la o acțiune similara a guvernului de la Podgorica. "In legatura cu declararea Ambasadorului Republicii Serbia in Muntenegru, Vladimir Bozovic, persona non grata, Ministerul Afacerilor Externe din Serbia a acționat pe baza de reciprocitate", potrivit comunicatului diplomației de la Belgrad. Anterior,…