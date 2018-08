Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, l-a convocat pe ambasadorul Suediei la Budapesta din cauza unor declaratii critice lansate recent de ministrii suedezi la adresa Ungariei. Ministrul suedez de externe, Margot Wallstrom, a scris miercuri pe Twitter: "Premierul Viktor Orban si ministrul italian…

- Ministrul de externe suedez Margot Wallstrom a declarat miercuri ca premierul ungar Viktor Orban si ministrul de interne italian Matteo Salvini incearca sa formeze o alianta impotriva "democratilor si a stangii" in Europa. La randul sau, ministrul migratiei din Suedia, Helene Fritzon, a criticat…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters, potrivit…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat marti, la Budapesta, ca Uniunea Europeana ar trebui sa deblocheze pachetul de ajutor financiar pentru Republica Moldova, in prezent suspendat, adaugand ca criticile UE la adresa Chisinaului nu sunt justificate, relateaza Reuters.…

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, este de parere ca Europa trebuie sa infiinteze sisteme de plata independente de SUA daca doreste sa salveze acordul privind programul nuclear iranian, incheiat intre Teheran si marile puteri ale lumii si care a fost abandonat de catre presedintele american…

- Un conflict economic de miliarde de euro are loc in prezent in Europa de Sud-Est. Este vorba de foarte mult gaz din Marea Neagra si de dependenta de livrarile de gaz rusesti. In ultimii ani, in partea romaneasca a Marii Negre au fost descoperite si deja partial exploatate depozite uriase de…

- Ungaria se retrage din procesul de adoptare a Pactului mondial al ONU cu privire la migratie, a anuntat miercuri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, in urma unei reuniuni a cabinetului, transmit MTI si Reuters. "Pentru noi, prioritatea numarul 1 o reprezinta Ungaria si securitatea…