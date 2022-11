MApN a decis sa invite 600 de militari straini din NATO , care sa defileze in locul Armatei Romane pe 1 decembrie! Daca va fi așa, se intrevede un mare scandal chiar de Ziua Naționala a Romaniei. Conducerea MApN a decis ca parada militara de 1 Decembrie sa fie facuta, majoritar, cu soldați straini din NATO, pe motiv ca aceasta ar reprezenta dovada aprofundarii relațiilor țarii noastre cu structura euroatlantica. Astfel, militarii straini din țarile NATO vor fi aduși in Capitala, unde vor fi cazați timp de șapte zile, in vederea pregatirii paradei NATO, pentru ca nu mai poate fi vorba despre parada…