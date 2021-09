Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu este indragostit lulea de logodnica lui, Alina Marymar, drept dovada stand chiar complimentele pe care acesta le face publice totdeauna. De aceasta data, artistul a mers alaturi de focoasa bruneta la un eveniment exclusivist, acolo unde ambii parteneri au stralucit in ținutele lor de…

- In urma cu scurt timp, soția din acte a lui Tzanca Uraganu, nimeni alta decat Madalina Miu, a marturisit in direct la Antena Stars ca recent celebrul manelist a venit la ea acasa cu cadouri și au vorbit mai bine de șapte ore la telefon, ceea ce pe logodnica cantarețului a enervat-o la culme. Deși nu…

- Este numarul 1 in trending și face furori cu vocea sa, insa pe plan sentimental Tzanca Uraganu se afla intr-un adevarat triunghi amoros. In timp ce celebrul manelist se afișeaza pe la tot felul de evenimente cu logodnica lui, Alina Marymar, inca soția lui, Madalina Miu, da adevarul pe fața și povestește…

- Inca de la inceputul relației lor, Tzanca Uraganu și Madalina Miu au avut parte de o iubire controversata și deși au trecut cațiva ani, in continuare iși adreseaza ințepaturi unul altuia. In timp ce celebrul manelist se afișeaza pe la tot felul de evenimente cu logodnica lui, Alina Marymar, inca soția…

- Scandal de proportii in judetul Gorj. O autospeciala de poliție a fost vandalizata, duminica seara, și Drumul European 79, in zona localitații gorjene Carbești, a fost blocat zeci de minute, in urma unei batai intre frați. Poliția a fost chemata la fața locului, insa unul dintre cei doi frați ar fi…

- Madalina Miu , din nou in razboi cu inca soțul ei, Tzanca Uraganu?! In timp ce celebrul manelist se afișeaza pe la tot felul de evenimente cu logodnica lui, Alina Marymar, inca soția lui a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu subințeles. Fanii au reacționat imediat și au spus ca, fara indoiala,…

- Yoannes, inca soțul Narcisei Moisa, nu-și mai vede capul de treaba dupa desparțirea de bruneta, in condițiile in care o mulțime de domnișoare l-au asaltat pe rețelele de socializare dupa ce s-a declarat liber și fara obligații. Cu toate acestea, singura domnișoara cu prezența careia nu este de acord…

- Un scandal de proporții bubuie in interiorul PNL, in județul Argeș. Senatorul PNL, Alin Gorghiu, ii acuza pe inspectorul școlar general Elena Liliana Murguleț și liderul actual al PNL Argeș, Adrian Miuțescu, ca au implicat elevii in campania electorala și chiar i-au adus sa voteze la alegerile interne…