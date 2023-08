Scandal de pomină după o noapte la Cazinou. Un botoșănean s-a ales cu amendă de 800 de lei pentru tulburarea liniștii publice Scandal de pomina dupa o noapte la Cazinou. Un botoșanean s-a ales cu amenda de 800 de lei pentru tulburarea liniștii publice Un barbat in varsta de 30 de ani a fost amendat de jandarmii botoșaneni cu 800 de lei, in dimineața zilei de sambata, in jurul orei 04.00, pentru tulburarea ordinii și liniștii publice in fața unui cazinou din municipiul Botoșani. Este vorba de cazinoul de pe strada Calea Naționala din municipiul Botoșani, unde galagia facuta […] Citește Scandal de pomina dupa o noapte la Cazinou. Un botoșanean s-a ales cu amenda de 800 de lei pentru tulburarea liniștii publice in Botosani24.ro… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

