- Un subofiter de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bacau este acuzat ca a incercat sa violeze o fetita de doar sapte ani. Si totusi, barbatul este cercetat in stare de libertate.

- Un barbat de 46 de ani este cercetat pentru comiterea infractiunii de viol, el fiind acuzat ca a agresat-o pe fiica minora a concubinei sale, o adolescenta cu dizabilitati. Potrivit politistilor, femeia si-ar fi lasat fiica in grija partenerului, iar cand s-a intors, fata i-a relatat ca ar fi fost abuzata…

- Un tanar polițist din Banat, aflat in timpul liber, a facut diferența in viața unei femei care a fost jefuita, in plina strada, in weekend. Madalin, polițist in Caraș-Severin, se intorcea din oraș cu prietena lui, atunci cand l-a prins pe hoțul ce tocmai ii furase unei femei telefonul. Deși se afla…

- Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Banica, a implinit 12 ani și deja da dovada de maturitate in raport cu cei din jur. In plus, relația cu fratele vitreg, Radu Ștefan, este una extrem de speciala.Violeta a uimit pe toata lumea prin mesajul transmis fratelui sau dupa ce acesta a cantat alaturi…

- Un tata din Arizona, despre care autoritatile afirma ca a batut fatal un barbat care ar fi incercat sa o urmeze pe fiica lui adolescenta intr-o cabina de toaleta, a fost condamnat vineri, 13 decembrie, la opt ani de inchisoare.