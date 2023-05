Presedintele Curtii Supreme a Ucrainei, Vsevolod Kniaziev, a fost retinut pentru ca ar fi primit o mita de aproximativ 3 milioane de dolari. Biroul National Anticoruptie si Parchetul Specializat Anticoruptie au confirmat ca au demascat o „schema de coruptie pe scara larga la Curtea Suprema” derulata de conducerea instantei si de judecatori, conform Kyiv Independent. […] The post Scandal de corupție la Kiev. Presedintele Curtii Supreme, retinut pentru mita / Suma e colosala first appeared on Ziarul National .