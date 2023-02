Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatul belgian Marc Tarabella a fost retinut vineri dimineata in ancheta justitiei belgiene privind suspiciunile de coruptie din Parlamentul European, in care sunt implicate Qatarul si Marocul, relateaza AFP.

- Deputații europeni reuniți in sesiune plenara la Bruxelles au votat joi, prin ridicare de maini, lipsirea de imunitate parlamentara a doi eurodeputați din grupul social-democrat: belgianul Marc Tarabella și italianul Andrea Cozzolino. Votul respectiv a intervenit ca urmare a anchetei privind marele…

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European in urma scandalului de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, și-a recunoscut parțial implicarea, a informat marti EFE, preluat de Agerpres.

- Eurodeputata elena Eva Kaili, demisa din functia de vicepresedinta a Parlamentului European pentru prezumtiva ei implicare in presupusul scandal de luare de mita care vizeaza deopotriva Qatarul si Marocul, a recunoscut in fata judecatorului belgian care instrumenteaza cazul ca i-a dat instructiuni…

- Qatarul a reiterat duminica faptul ca țara sa neaga orice implicare intr-un caz de corupție investigat de autoritațile belgiene, in care sunt implicate persoane din Parlamentul European, scrie Reuters. Autoritațile belgiene au pus sub acuzare patru persoane care au legaturi cu Parlamentul European sub…

- Procurorul-sef al Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, a solicitat joi Parlamentului European ridicarea imunitatii eurodeputatelor din Grecia Eva Kaili si Maria Spyraki, in conformitate cu procedurile prevazute de legislatia UE, in urma unor suspiciuni de frauda cu fonduri europene, informeaza…

- Scandal in Parlamentul European. Eurodeputatul grec Eva Kaili si alte trei persoane au fost arestate, duminica in Belgia, pentru suspiciuni de coruptie, intr-o ancheta ce vizeaza Qatarul, care gazduieste Campionatul Mondial de Fotbal.

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene. Parchetul federal nu a furnizat niciun nume cand a…