- O petitie ironica pentru a-i acorda britanicului Boris Johnson cetatenia ucraineana si a-l face prim-ministrul tarii cuprinse de razboi a strans putin peste 2.500 de semnaturi la cateva ore dupa ce a fost publicata marti pe site-ul oficial de petitii al Ucrainei, relateaza Reuters. In ciuda faptului…

- Legiunea Internationala reuneste luptatori experimentati veniti din intreaga lume pentru a-si aduce contributia la apararea libertatii si democratiei in fata agresiunii rusesti. Si-au asumat riscul suprem pentru un set de valori fara de care tiraniile s-ar impune peste tot in lume. Au fost adesea in…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat trupele de pe frontul din regiunea Dnipropetrovsk, de unde a transmis un mesaj pentru țarile din Uniunea Europeana. Liderul de la Kiev spune ca spera ca toate cele 27 de state membre sa susțina lupta Ucrainei pentru libertate. El a vizitat și spitalul…

- Curajul ucrainenilor a adus o oportunitate pentru Europa de a „crea o noua istorie a libertații și de a elimina in sfarșit zona gri din Europa de Est, dintre UE și Rusia”, a spus președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pe Twitter, dupa ce Ucrainei i-a

- Premierul britanic Boris Johnson a efectuat vineri o vizita surpriza la Kiev pentru a se intalni cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit The Guardian . Premierul britanic și-a anulat in ultimul moment o vizita planificata la un summit la Doncaster, unde urma sa țina un discurs in fața…

- ”In pofida piederii a 25% dintre terenurile cultivabile, structura culturilor semanate anul acesta este mai mult decat suficienta sa asigure consumul” populatiei ucrainene, a subliniat luni intr-o conferinta de presa adjunctul ministrului ucrainean al Agriculturii Taras Visotkii. ”Consumul a scazut,…

- Legiunii Internaționale de Aparare a Ucrainei i s-au alaturat voluntari din 55 de țari de pe toate continentele, a declarat luni reprezentantul structurii, Damien Magru, intr-o conferința de presa, potrivit agențiilor de presa ucrainene. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Președintele polonez, Andrzej Duda, a acuzat guvernul german, marți, ca nu s-a ținut de cuvant și nu a livrat Poloniei tancuri noi drept compensație pentru tancurile din perioada sovietica pe care guvernul de la Varșovia le-a trimis Ucrainei, scrie Politico.