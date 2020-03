Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii au facut joi percheziții la persoane care au vandut ilegal materiale sanitare vitale in criza coronavirus, precum manuși chirurgicale, maști sanitare și produse dezinfectante. Potrivit Poliției Capitalei, au fost puse in aplicare trei mandate de percheziție in București și in județul Ilfov,…

- Soferii firmei de transport public din municipiul Alba Iulia poarta masti si manusi de protectie si nu mai elibereaza bilete de calatorie, fiind, de asemenea, blocata prima usa a vehiculelor, ca o masura de preventie dispusa in conditiile extinderii infectiilor cu coronavirus, potrivit Agerpres.Multi…

- Inspectorii ANAF care lucreaza la frontiera sunt expuși coronavirusului, la fel ca și colegii lor de la centrele regionale. Sindicaliștii susțin ca nu li s-au dat maști, dezinfectanți și nu s-au luat masuri de dezinfectare a spațiilor.La Directiile Regionale Antifrauda care lucreaza in frontiera sunt…

- Imagini halucinante! Zeci de maști de protecție și manuși chirugicale au fost aruncate pe jos, in fața Institutului Matei Bals din Capitala, dupa ce au fost purtate. Avand in vedere situația actuala din Romania, putem vorbi despre o „bomba epidemiologica”.

- Posta Romana a anuntat, joi seara, ca va continua distribuirea prestatiilor sociale catre beneficiari, iar postasii vor purta echipament, masti, manusi si ochelari de protectie la persoanele suspectate sau infectate cu coronavirus.

- Ministrul interimar al Sanatații, Victor Costache, a declarat in comisiile reunite de specialitate ca saptamana viitoare ajung in țara 25 de tone de dezinfectant și sute și mii de manuși și costume de protecție.

- Ministerul Sanatatii a dispus luarea unor masuri preventive in legatura cu preintampinarea pericolului generat de noul coronavirus (2019 nCov) aparut in orasul Wuhan din China. Masurile se vor aplica la spitalul din Lugoj, dar si la cabinete. Astfel s-a dispus informarea medicilor de familie, a unitatilor…