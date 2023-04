Stiri pe aceeasi tema

- 24pay și Up Romania incheie un parteneriat și lanseaza prima soluție digitala pentru achiziția abonamentelor de transport in comun pentru angajații companiilor care utilizeaza acest tip de beneficiu. Astfel, companiile care utilizeaza Up MultiBeneficii vor putea oferi un nou tip de beneficiu angajaților:…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” s-a alaturat, in calitate de partener, Liceului de Arte Regina Maria Alba Iulia, organizator al Olimpiadei Naționale de Interpretare Vocala, Instrumentala și Studii Teoretice Muzicale, clasele IX – XII, care se va desfașura la Alba Iulia, in perioada 10 – 14 aprilie 2023.…

- Sambata, 25 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30, peste 8.000 de copii și tineri din corurile și ansamblurile Programului Național Cantus Mundi se vor reuni simultan in toata țara și vor marca Ora Pamantului prin concerte, recitaluri și evenimente muzicale, sub deviza „Daruiește naturii din energia…

- REȘIȚA – Clubul Sportiv Universitatea Reșița a cedat sambata, 18 martie, scor 26-33, in fața CS Gloria Bistrița-Nasaud, intr-un joc din etapa a XVI-a a Diviziei A, Seria C! Dupa aceasta runda, CSU a ramas pe locul 9, cu 7 puncte in clasament! „Trebuie sa recunoaștem ca in prima repriza am intrat timorați…

- Zeci de perchezitii domiciliare au loc marti dimineata in judetele Timis, Arad, Satu Mare, Caras Severin, Alba, Olt, Dambovita si municipiul Bucuresti intr-un dosar de trafic de migranți transmite Poliția Romana și DIICOT. 60 de persoane vor fi aduse la audieri. „La data de 28 februarie 2023, politistii…

- In ziua de 16 Februarie 2023 la ora 03:07:06 (ora locala a Romaniei) s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adancimea de 11km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 106km NV de Craiova, 111km SV de Sibiu, 143km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 181km…

- Inceputul anului a debutat cu interes pentru achiziționarea de locuințe, romanii vizualizand cu 59% mai multe pagini cu anunțuri imobiliare in ianuarie decat in luna trecuta, conform celor mai recente date de pe Storia.ro – platforma de imobiliare cu cele mai multe anunțuri. In același timp, numarul…

