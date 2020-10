La Spitalul Judetean de Urgenta Giurgiu, in plina stare de alerta, cadrele medicale au de rezolvat probleme amoroase. S-a intamplat chiar in sectia cea mai greu incercata in vreme de pandemie Covid-19, la Anestezie Terapie Intensiva. O asistenta a fost batuta de o colega care traieste cu doctorul anestezist si care a acuzat-o ca a intretinut relatii sexuale cu el, in cabinetul acestuia. Doctorul a asistat la bataia data pe canapeaua sa.