Stiri pe aceeasi tema

- Directorul unui startup din Silicon Valley a fost concediat dupa ce a cheltuit, de pe un card al firmei, peste 75.000 de dolari in cluburi de striptease, transmite publicația Business Insider.Eric Gilmore era directorul general al startup-ului Turvo, care dezvolta software pentru logistica.…

- Decizie radicala luata in cazul celui care a scos un sac de bani din conturile unei mari societați din Iași. Firma subordonata municipalitații a avut caștig de cauza in procesul intentat pentru recuperarea prejudiciului. Suma respectiva a fost virata din greșeala in contul unui roman. Banii ar fi trebuit…

- Platforma de e-commerce pentru haine second hand Vinted a reusit sa stranga 128 milioane de euro in cursul unei runde de finantare care a evaluat compania la peste un miliard de euro, ceea ce face din Vinted primul unicorn din Lituania, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres. Banii stransi vor fi…

- Startup-ul de tehnologie UiPath, cel mai valoros fondat de un antreprenor roman, a concediat pana la 400 de persoane, potrivit platformei InformationAge, potrivit Mediafax.Surse citata in presa internationala sugereaza ca decizia este surprinzatoare, in contextul in care compania de Robot…

- Un copil in varsta de doar doi ani, care fusese diagnosticat cu o boala crunta, a murit dupa ce tatal lui a fugit cu banii pentru tratament și i-a cheltuit pe prostituate și hoteluri de lux.

- Un inginer chinez susține ca a fost dat afara de la Facebook dupa ce a discutat despre sinuciderea unui coleg. El considera ca a fost discriminat de conducerea gigantului rețelelor sociale, iar dezvaluirile lui au provocat indignare in China. Inginerul chinez, pe nume Yi Yin, susține ca a primit un…

- Aplicarea unei reforme europene cu privire la drepturile de autor conduce la o disputa intre Google si Franta, dupa ce platforma de internet a refuzat plata editorilor de presa pentru folosirea extraselor din continuturile acestora, promitand doar ca nu le va reproduce fara acordul lor, pozitie calificata…