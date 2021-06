Stiri pe aceeasi tema

- Scala din Milano se aventureaza in afara nobilelor sale ziduri pentru a oferi, la jumatatea lunii iulie, o serie de concerte gratuite in aer liber in zone emblematice din orasul situat in nordul Italiei, relateaza AFP marti. ''Este un semnal al revenirii, mergem sa ne intalnim cu publicul…

- Fostul sef al guvernului italian Silvio Berlusconi, care in ultimele luni a fost internat de mai multe ori la spital, a declarat duminica aceasta ca se simte mai bine si ca va ramane angajat in viata politica a Italiei, informeaza AFP, conform Agerpres. „Ma simt mai bine, din fericire, insa medicii…

- Liber la concerte! Primaria Brașov organizeaza, duminica 13 iunie, la un club de pe strada Nicolae Titulescu, nr. 2, un nou eveniment de vaccinare, de data aceasta dedicat iubitorilor de concerte și organizatorilor de evenimente de acest gen. Cei care se vaccineaza in cadrul evenimentului vor primi,…

- Gianluigi Donnarumma, portarul de 22 de ani, dorit de Juventus și Barcelona, va semna un contract pana in 2026. Liber dupa desparțirea de AC Milan, va caștiga 12 milioane de euro pe sezon. Selecționerul Roberto Mancini a intuit ca portarul naționalei Italiei nu va ramane fara echipa pana incepe Euro…

- Rexarea restricțiilor impuse de autoritați pentru stoparea pandemiei de COVID inseamna treptat o intoarcere la normalitate. Relaxarile vin in același timp cu inceperea sezonului turistic. La Alba Iulia, dupa ce in anul 2020, nu au existat aproape deloc evenimente artistice sau culturale din cauza pandemiei,…

- Formatia Lazio, cu Stefan Radu titular, a invins, luni, pe teren propriu, echipa AC Milan, scor 3-0, in etapa a 33-a a campionatului Italiei, potrivit news.ro. Citește și: BREAKING Dragnea a SCOS IEPURELE DIN PALARIE in fața judecatorilor... Golurile au fost marcate de Correa (2, 51)…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” din Iași (USAMV) iși anunța disponibilitatea fața de colaborarile cu unitațile școlare prin organizarea de activitați in aer liber, atat pentru școlari cat și pentru preșcolari. Astfel, Universitatea și-a propus sa ofere…