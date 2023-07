Scafandru de la ISU Teleorman, misiune de sprijin pentru căutarea a doi minori în Olt / Cei doi copii au fost găsiți fără suflare Eveniment Scafandru de la ISU Teleorman, misiune de sprijin pentru cautarea a doi minori in Olt / Cei doi copii au fost gasiți fara suflare iulie 18, 2023 16:06 Astazi, unul dintre scafandrii de la ISU Teleorman s-a deplasat intr-o misiune de sprijin pentru cautarea a doi minori (doi baieți de 12 și 13 ani), posibil inecați in raul Olt. In urma unui apel primit ieri, in jurul orei 16.30, s-au inceput cautarile cu barci cu motor și echipa de scafandri a ISU Olt, impreuna cu un scafandru de la ISU Dolj, in comuna Giuvaraști, pentru cautarea a doi minori. Pe parcursul nopții au fost executate… Citeste articolul mai departe pe ziarulteleormanul.ro…

