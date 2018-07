Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe echipaje de scafandri cauta un barbat din Cluj-Napoca, pe lacul de acumulare Fantanele-Belis, judetul Cluj, dupa ce acesta ar fi cazut, sambata seara, dintr-o barca, surse judiciare sustinand ca este vorba despre seful APIA Cluj, Adrian Zaharia. Reprezentantii ISU Cluj au declarat ca la cautari…

- Scafandrii si pompierii au oprit cautarile directorului APIA Cluj, Adrian Zaharia, care ar fi cazut dintr-o barca in Lacul Belis, in apropiere de baraj. Cautarile au fost anevoioase din cauza adancimii lacului si a malului.

- Adrian Zaharia, directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, a fost dat disparut seara trecuta pe Lacul Beliș. Zaharia petrecea la cabana lui de pe malul lacului, alaturi de alți prieteni, iar la un moment dat a ieșit singur pe lac. Cateva ore mai tarziu, un martor a vazut…

- Cautarile intreprinse de oamenii legii si de scafandrii in zona lacului Beliș-Fantanele din Cluj pentru a-l gasi pe Adrian Zaharia, directorul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Cluj, sunt in plina desfasurare la aceasta ora. Ele au fost demarate inca de aseara, de la ora 22.00…

- Un echipaj de scafandri ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ''Vasile Goldis'' al judetului Arad participa duminica la cautarea directorului APIA Cluj, care a cazut in apa dintr-o barca, sambata seara, in timp ce se plimba pe lacul Belis-Fantanele, informeaza maior George Plesca,…

- Directorul APIA Cluj, disparut pe lacul Beliș. Potrivit reprezentatilor ISU Cluj, un apel a fost primit sambata seara in jurul orei 22.00 la 112, care anunta ca o barca se invarte in cerc pe lacul de acumulare Belis-Fantanele, in apropierea barajului. Surse judiciare spun ca ar fi seful APIA (Agenția…

- Conform publicației presalocala.com, scafandrii au ajuns în zona însa datorita nopții și lipsei vizibilitații din lac se pare ca îl vor cauta dimineața. Familia a notificat autoritațiile ca a disparut din barca cu care naviga lacul. Vesta de salvare a ramas în barca. Conform…