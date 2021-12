S-a inregistrat o scadere record a numarului de persoane vaccinate la nivelul județului Gorj in perioada sarbatorilor. Media de persoane vaccinate dupa Craciun a fost de 40. Au fost 20 de persoane vaccinate cu prima doza, 15 cu doza a doua și 5 cu doza booster. In momentul de fața toate localitațile din Gorj sunt in scenariul verde. Incidența in județ este 0,16 cazuri la mia de locuitori in ultimele doua saptamani. La Targu Jiu, incidența este 0,16, iar la Motru 0,34. La nivelul județului Gorj sunt deschise in continuare 14 centre de vaccinare.