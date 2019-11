Scădere dramatică a natalității în România. Sociolog: Fenomenul va continua Scaderea populației active, banii, speranța de viața redusa, lipsa stabilitații și increderii sunt doar cațiva dintre factorii care au dus la scaderea natalitații in Romania, a spus sociologul Alfred Bulai, care a adaugat ca efectele dramatice se vor amplifica pe termen lung, potrivit Mediafax. „In primul rand, a scazut populația activa, adica a scazut numarul tinerilor care au sau pot avea copii, din cauza emigrației, ceea ce se intampla de mult timp. Evident ca la un moment dat se va reflecta și se reflecta și in scaderea natalitații și creșterea natalitații romanilor, evident, din… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

