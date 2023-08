Stiri pe aceeasi tema

- O bomba aeriana ghidata de Rusia a lovit un centru de transfuzii sanguine din nord-estul Ucrainei. Mai multe persoane au murit si altele au fost ranite, a afirmat presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, potrivit BBC . Volodimir Zelenski a declarat ca salvatorii incercau sa stinga un incendiu izbucnit…

- Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a facut cunoscut luni dimineata ca "lovituri cu drone" au lovit in cursul noptii doua cladiri "nerezidentiale" din capitala Rusiei, fara a provoca victime, transmit AFP și Agerpres.In regiunea Harkov, polițiștii de frontiera ucraineni au distrus o drona kamikaze…

- Serviciile speciale si marina ucrainene au atacat podul din Crimeea cu ”drone navale”, a declarat luni, 17 iulie, pentru AFP o sursa din cadrul serviciilor de securitate ucrainene (SBU). ”Atacul de astazi asupra podului din Crimeea a fost o operatiune speciala a SBU si a marinei”, a declarat sursa pentru…

- Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a sugerat ca Ucraina ar trebui sa puna mai mult accent pe recunostinta catre Occident pentru asistenta acordata, dupa ce Volodimir Zelenski s-a aratat nemultumit, marti, pentru ca tarii sale nu i s-a dat un calendar ferm pentru aderarea la NATO, relateaza…

- Generalul Valeri Zalujnii era considerat inițial un actor figurant, care nu va putea impiedica victoria zdrobitoare a Rusiei in Ucraina, dar in mai bine de un an de razboi, a reușit sa protejeze Kievul și sa elibereze o parte a teritoriilor ocupate, caștigand aprecieri in țara și peste hotare, scrie…

- Agentia rusa de stiri RIA Novosti , controlata de statul rus, a afirmat, joi, 15 iunie, ca generalul-maior Kirilo Budanov, seful spionajului militar ucrainean, a fost ranit intr-un atac asupra biroului sau din Kiev, luna trecuta, si a fost dus de urgenta la un spital din Germania. Ucraina a negat insa…

- Guvernatorul regiunii ruse Belgorod a declarat ca doua persoane au fost ucise si alte patru au fost ranite vineri dupa ce Ucraina a bombardat un oras din apropierea granitei, in timp ce oficialii din regiunile invecinate au raportat atacuri cu drone in timpul noptii, relateaza Reuters si News.ro . Guvernatorul…

- Vladimir Ionescu (www.b1tv.ro) Romania susține Ucraina in vederea obținerii statutului de stat membru NATO de indata ce condițiile vor fi indeplinite, se arata in declarația comuna pe care au semnat-o președinții celor doua țari, Klaus Iohannis și Volodimir Zelenski, joi, in contextul Summitului Comunitații…