- Uniunea Europeana a declarat ca firmele pot continua sa cumpere gaze fara a incalca sancțiunile, in timp ce și-a schimbat poziția in disputa cu Moscova privind aprovizionarea cu energie, potrivit Al Jazeera. Comisia Europeana a trimis deciziile revizuite statelor membre vineri, a declarat luni un purtator…

- Comisia Europeana propune sanctionarea sefului Bisericii Ortodoxe Ruse, patriarhul Kiril, in cadrul unui al saselea pachet de masuri ca raspuns la razboiul din Ucraina, potrivit unui document consultat miercuri de AFP, citat de Agerpres. Noua lista, ce va trebui aprobata de statele membre ale Uniunii…

- Danemarca iși va crește "pentru o perioada limitata de timp" producția de gaze naturale din Marea Nordului pentru a-și reduce dependența de importurile de energie din Rusia, a anunțat marți premierul danez Mette Frederiksen, potrivit CNN.Danemarca urmarește, in cele din urma, sa elimine treptat utilizarea…

- Seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a acuzat, luni, Rusia ca "provoaca foamete in lume" prin razboiul pe care il duce in Ucraina, distrugand stocuri de grau si impiedicand exportarea acestuia, in special in Africa, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Uniunea Europeana a aprobat vineri al cincilea pachet de sancțiuni impotriva Rusiei in legatura cu situația din Ucraina, potrivit unei declarații emise de Consiliul UE. Sancțiunile urmeaza sa fie publicate in Jurnalul Oficial al UE, dupa care vor intra in vigoare. Noile masuri restrictive presupun interzicerea…

- China evita noile tranzactii cu petrol rusesc. Rafinariile de stat din China onoreaza contractele de petrol rusesc existente, dar evita sa incheie noi contracte, in ciuda reducerilor mari, tinand cont de apelul Beijingului la prudenta, in contextul in care sanctiunile occidentale impotriva Rusiei din…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a instiintat, miercuri seara, pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, ca statele din cadrul Uniunii Europene(UE) vor putea achita in continuare gazele in euro, insa conversia in ruble va fi facuta de banca prin care se efectueaza tranzactiile. „Presedintele rus,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci „o confruntare mai indelungata”, motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza agentia…