- Natalia Mateuț iși sarbatorește astazi ziua de naștere chiar in platoul emisiunii Showbiz Report. Frumoasa prezentatoare de la Antena Stars a fost intampinata cu numeroase surprize din partea colegilor ei, care au impresionat-o profund.

- Mihai Trastariu iși sarbatorește ziua de naștere la malul marii, dar nu singur, ci in compania unei fane. Chiar artistul a dezvaluit ca și-a invitat cea mai inraita fana la o cafea in ziua in care implinește 42 de ani. Iata ce a spus cantarețul la Antena Stars!

- Radu Sarbu iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cantarețul implinește frumoasa varsta de 43 de ani și s-a bucurat pe deplin de aceasta zi alaturi de persoanele dragi din viața lui, dar și familie. Iata ce a marturisit la Antena Stars!

- Zi mare pentru Niculina Stoican! Indragita interpreta de muzica populara iși sarbatorește astazi ziua de naștere! Niculina Stoican a marturisit ca, anul acesta, ziua ei de naștere a fost o zi normala, ca oricare alta. In ceea ce privește cadourile, celebra artista s-a declarat o persoana atipica.

- Gina Pistol implinește astazi 41 de ani, iar spre deosebire de alți ani, cand a avut parte de petreceri grandioase, vedeta a ales sa aniverseze altfel. Vedeta este mama unei fetițe de cateva luni și traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Smiley, de aproape patru ani. Gina Pistol implinește…

- Este motiv de sarbatoare in familia Ginei Pistol! Soția lui Smiley iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Vedeta implinește frumoasa varsta de 41 de ani și este implinita pe deplin și traiește momente unice de cand a devenit mamica. Iata cum va petrece in cinstea aniversarii sale!

- Este dubla sarbatoare pentru afacerist! Alex Nicolae Bodi, pe numele sau intreg, iși serbeaza astazi ziua de naștere, dar și de nume. Iata cați ani implinește omul de afaceri și cine ii este alaturi in aceasta zi speciala.

- Ștefan Banica Jr. face primele declarații la Antena Stars la varsta de 54 de ani. Astazi juratul de la X Factor iși sarbatorește ziua de naștere in sanul familiei, dupa cum a afirmat cantarețul.