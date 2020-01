Stiri pe aceeasi tema

- Tragedie in Muntii Alpi, din nordul Italiei. Doua fetite de sapte ani si mama uneia din ele si-au pierdut viata, ingropate de o avalansa, in timp ce schiau la mare altitudine. Sotul si fiul femeii ucise au fost de asemenea accidentati, dar vietile lor nu sunt in pericol. Zeci de salvatori si mai multe…

- Abia intors din Germania, un barbat din Timișoara și-a sfartecat propria mama, in fața soției și fiicei sale: „Era un baiat extraordinar!” Linistea unui cartier din Timisoara a fost zguduita de un scandal care i-a înmarmurit pe vecini. Strigate disperate de ajutor veneau în…

- Au inceput pregatirile pentru a doua editie a Wallahia Int’l Film Festival care se va desfasura in perioada 27 august - 2 septembrie 2020, in Bucuresti. Peste 50 de proiecte din 21 de tari, printre care SUA, Canada, Israel, Marea Britanie, Australia, Belgia, Franta, Germania, Grecia, Africa de Sud,…

- Filmul „Colectiv” va intra in peste 30 de cinematografe din Romania pe 28 februarie 2020. Acesta este regizat de catre Alexander Nanau, potrivit realitatea.net. „Colectiv” este un film despre sistem versus oameni, despre adevar versus manipulare, despre interes personal versus interes public, despre…

- Pe 7 noiembrie, CCC a deschis un nou magazin in orașul Zalau, in centrul comercial Zalau Value Centre, urmand ca maine, 14 noiembrie, sa deschida inca un magazin in Sibiu, in cadrul noului centru comercial Promenada Sibiu. Astfel, rețeaua naționala CCC ajunge in prezent la 67 de unitați. "Centrul și…

- In cadrul conferintei TEDx Mihai Viteazul Square , organizata pe 2 noiembrie la Craiova, unul dintre vorbitori a aratat cum a reusit sa duca Romania pe locul intai in lume la multe competitii de robotica. Si cum a ajuns sa fie oarecum interzisa participarea romanilor la astfel de competitii in Europa.…

- Sute de mesaje emotionante au fost postate pe pagina de Facebook a femeii de 42 de ani, din Vaslui, ucisa de sot pe fondul unei crize de gelozie, la doar cateva zile de cand se intorsese de la munca din strainatate. Femeia lucra la o cantina in Germania si venise in Romania pentru doua saptamani.