Stiri pe aceeasi tema

- Varsta e doar un numar pentru Saveta Bogdan, care traiește din plin. Interpreta de muzica populara recunoaște ca are un iubit, avocat de meserie, și ca nu se mai gandește la maritiș, doar traiește clipa.

- Saveta Bogdan și-a vazut visul american implinit la 77 de ani. Interpreta de muzica populara a ajuns celebra peste ocean, dupa ce a jucat intr-o reclama. Cum a ajuns artista sa promoveze brand-ul, dar și ce suma de bani a primit pentru asta. Cantareața vorbește și despre cei care i-au folosit numele…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro sunt cu „ochii” pe vedetele noastre. De data aceasta, in obiectivul lor a ajuns marele actor Florin Calinescu și se pare ca este greu de mulțumit. A mers in mall cu dorința de a-și achiziționa un articol de imbracaminte, dar a ramas dezamagit…

- Caz șocant in Timișoara! Un barbat a murit, dupa ce a cazut din mașina și a fost calcat de prietenul sau, care conducea beat și cu permisul anulat. Șoferul a ajuns pe mana polițiștilor cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.

- Otilia Bilionera s-a logodit cu iubitul turc in urma cu cateva saptamani. Intr-un interviu pentru Spynews, artista a vorbit despre cererea in casatorie, dar și despre nunta pe care planuiește sa o organizeze in curand, atat in Turcia, cat și in Romania. Dupa un an de zile de relație Otilia Bilionera…

- Adda și Catalin Rizea traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani și, deși au o relație de multa vreme, cei doi nu fac nimic fara sa se puna de acord. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca cei doi indragostiți sunt…

- Paparazzii celui mai tare site de știri mondene, Spynews.ro, au fost cu ochii pe Adrian Ropotan iar de data aceasta l-au surprins in cele mai frumoase moduri. Acesta este un barbat adevarat indiferent de locul in care merge.