Stiri pe aceeasi tema

- © Sputnik / Evghenii Panasenco Seceta in Moldova: Dispar rauri și lacuriNistrul este una dintre cele doua artere acvatice principale ale Moldovei. Acest rau ofera apa potabila multor așezari ale țarii, inclusiv capitalei Chișinau. Pe langa toate acestea, Nistrul este o sursa pentru irigarea zonelor…

- © Sputnik / Evghenii Panasenco Seceta in Moldova: Dispar rauri și lacuriNistrul este una dintre cele doua artere acvatice principale ale Moldovei. Acest rau ofera apa potabila multor așezari ale țarii, inclusiv capitalei Chișinau. Pe langa toate acestea, Nistrul este o sursa pentru irigarea zonelor…

- CHIȘINAU, 12 sept - Sputnik. Ex-premierul Vasile Tarlev considera ca pentru redresarea economiei naționale, Moldova are nevoie de credite, insa acestea trebuie sa fie eficiente, calitative, de lunga durata și atractive. Aceasta opinie a fost exprimata in cadrul emisiunii ”Contrapunct”, realizata…

- CHIȘINAU, 10 aug – Sputnik. Evitați mesele copioase și consumul de alcool. Acestea sunt doar doua din recomandarile specialiștilor Agenției Naționale de Sanatate Publica pe timp de canicula. Specialiștii recomanda oamenilor sa nu consume alimente bogate in grasimi, amidon și zahar. © Sputnik / Evghenii…

- CHIȘINAU, 7 aug - Sputnik. Principala artera de navigație a Moldovei are de suferit de din cauza mai multor factori antropici, iar unul dintre aceștia, care a devenit foarte intens in ultimele decenii, este extragerea nisipului și pietrișului din albia raului, sub pretextul dragarii canalului. ©…

- Afacere cu alcool etilic contrafacut a doi tineri din Balti si raionul Drochia a fost demascata de oamenii legii. Potrivit politiei, suspectii, care erau la volanul a doua automobile, model Skoda Octavia și Dacia Logan, au fost opriti la intrarea in Balti, iar in urma

- PodcasturiCat de greu este sa deschizi o gradina zoologica particulara in Moldova? Mai bine de 20 de ani, Diana Rotaru administreaza singura gradina zoologica privata din țara. Menajeria gazduiește peste 100 specii de pasari și animale unice in țara noastra, admirate de catre toți cei care pașesc…

- Județul Vaslui – un adevarat ”triunghi al bermudelor” privind ploile! De fapt singurul județ al Moldovei ocolit de ploi și cu agricultura puternic afectata de seceta! Seceta are un impact devastator asupra culturilor agricole din județul Vaslui. Sunt afectate sever de lipsa de apa din sol atat culturile…