Sava de la ADS își protejează angajatele care nu trec pe la serviciu EXCLUSIV Sediul ADS din județul Buzau sta mai mult inchis decat deschis, iar directorul George Sava iși protejeaza angajatele care nu prea trec pe la serviciu. In ultimii ani, sediul ADS Buzau a stat inchis cu „lacatul” și cu zeci de plicuri infipte in ușa. De cateva zile, dupa ce am solicitat Administrației Domeniului Statului detalii despre numele angajaților și salariul pe care il incaseaza la ADS Buzau, și-a facut apariția și angajata de facto, care trece pe la serviciu din doua in doua zile, sau din trei in trei zile. Și cum saptamana lucratoare are doar cinci zile lucratoare, angajata trece pe la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

