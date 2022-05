Stiri pe aceeasi tema

- Politicieni finlandezi cheie au fost avertizati ca Rusia ar putea intrerupe vineri furnizarea gazului catre Finlanda vecina, scrie joi ziarul local Iltalehti, citand surse neprecizate, relateaza Reuters, conform Agerpres . Ziarul nu a precizat de unde ar fi venit avertismentul si Reuters nu a putut…

- Președintele și premierul finlandez au afirmat joi ca „Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO", anunța CNN, potrivit Mediafax. Intr-o declarație comuna, președintele și prim-ministrul Finlandei și-au anunțat sprijinul pentru aderarea la NATO, ceea ce inseamna ca națiunea nordica,…

- Presedintele finlandez Sauli Niinisto si premierul Sanna Marin si-au anuntat sprijinul pentru aderarea la Alianta Nord-Atlantica, afirmand ca "Finlanda trebuie sa solicite fara intarziere aderarea la NATO", potrivit unui comunicat comun, emis joi, citat de CNN. "In aceasta primavara, a avut loc o discutie…

- Președintele și prim-ministrul Finlandei și-au anunțat joi sprijinul pentru aderarea la NATO, apropiind națiunea nordica, care imparte o granița de 800 de mile cu Rusia, cu un pas mai aproape de aderarea la alianța militara condusa de SUA. Declarația de sprijin pentru NATO din partea președintelui Sauli…

- Aderarea la NATO este cea mai buna opțiune pentru garantarea securitații naționale a Finlandei, a decis comisia parlamentara de aparare de la Helsinki. Recomandarea a venit inainte cu cateva zile de decizia oficiala privind intrarea in ce mai puternica alianța politico-militara, transmite Reuters. Aderarea…

- Social-democrații aflați in fruntea guvernarii in Suedia vor decida duminica, 15 mai, daca susțin aderarea țarii la NATO, in contextul amenințarilor de securitate generate de invazia Rusiei in Ucraina, a anunțat Julia Grabe, purtatoarea de cuvant a partidului, potrivit AFP, preluat de Agerpres. „Partidul…

- Un elicopter militar rus a patruns, pentru scurt timp, miercuri dimineata, in spatiul aerian al Finlandei, in contextul tensiunilor generate de planul Guvernului de la Helsinki privind aderarea la Alianta Nord-Atlantica. „Aparatul a fost un elicopter de tip Mi-17, iar presupusa patrundere in spatiul…

- Presedintele finlandez, Sauli Niinisto, a discutat, vineri, cu presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski. De asemenea, seful statului finlandez va discuta si cu presedintele rus, Vladimir Putin, in cursul zilei de vineri, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…