Satul rotund din România așteaptă vizitatori Am, da, restanțe la povești. De tot felul. Cum am și la cele din Lombardia, Milano, Lacul Como, despre care am promis ca scriu. (Și scriu!) Știu. Doar ca, le iau, dupa cum zice poporul, in ordinea numerelor de pe tricou. Satul rotund din Romania… Ați auzit de el? Ați fost pe-acolo? L-ați vizitat? Astazi povestim despre acest sat care se intinde, cu casele sale, intr-un cerc perfect. Intins in jurul plantației de duzi Este situat la vreo 40, 50 de kilometri de Timișoara și se numește Charlottenburg. Sau Șarlota. Sau Barița. Sau, cum am mai spus, satul rotund. Aparține de comuna Bogda și are in… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

