- Turistii care ajung la mare cauta moduri inedite sa se distreze. Fie pe apa, fie in aer, adrenalina poate atinge cote maxime. Daca in nordul stațiunii Mamaia, tinerii aștepta vantul sa se inalțe cu zmeiele, in Costinesti, cațiva piloți experimentați fac acrobatii in aer. Și nu e nimic exclusivist. Oricine…

- Scopul analizei, efectuate pe un numar de 52.000 de cautari specifice in platforma web si pe aplicatia de Android, in perioada mai-iulie, a fost de a oferi o imagine a celor mai atractive puncte de interes pentru turistii straini care viziteaza Capitala Romaniei. Conform datelor Visit Bucharest Today,…

- Peste 94% din suprafata cultivata cu grau a fost recoltata pana in prezent, a informat, miercuri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, care a dat asigurari ca productiile din acest an vor asigura necesarul tarii, dar si disponibilitati de export. El a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca s-a…

- Zilele caniculare pun mari probleme tuturor, disconfortul termic fiind unul resimțit de toata lumea. Facultatea de Știința și Inginerie a Mediului din Cluj a facut un experiment ca sa demonstreze cat de importanta este vegetația. Astfel, pe un teren ierbos, cosit la sol, in plin soare, temperatura masurata…

- ”Reducerea de 50 de bani a pretului la carburant a fost startul unor scaderi de preturi. Nu este nevoie de cine stie ce studii aprofundate sau analize guvernamentale ca sa ne dam seama de situatie, oricine poate sa vada cum valorile afisate de benzinarii sunt vizibil mai mici”, spune purtatorul de cuvant…

- Pielea omului masoara pana la 2 metri in corpul uman, cea mai sensibila fiind pielea de la pleoape. Conform specialiștilor, pielea are o zona extrem de importanta formata din apa și grasimi, care hidrateaza pielea și o protejeaza. De aceea, in aceasta perioada, zona respectiva trebuie protejata. Expunerea…

- Astazi va propun o rețeta de supa de roșii cu orez și cimbru, pe care imi place sa o fac vara, din roșii coapte, gustoase. Este foarte ușoara și sanatoasa. Conține ingrediente puține, roșii, morcovi, ceapa și patrunjel. Se poate aromatiza cu diverse ierburi, cimbru, busuioc, patrunjel sau branzeturi,…

- Puncte de prim ajutor in zilele caniculare. Unde vor fi deschise in Timiș. Avand in vedere faptul ca pentru perioada urmatoare se prognozeaza temperaturi ridicate, prefectul Mihai Ritivoiu a convocat o ședința a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența pentru...