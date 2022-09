Stiri pe aceeasi tema

- Una dintre cele mai grave secete care a lovit Europa in ultimii 500 de ani a scos la iveala trecutul continentului prin artefacte care erau ascunse sub apele raurilor - de la tabere romane la sate fantoma și la epave din al Doilea Razboi Mondial, scrie The Guardian.

- Potrivit celui mai recent raport al Centrului Comun de Cercetare (JRC) al Comisiei, intitulat „Seceta in Europa – august 2022”, situația privind seceta ramane grava in multe regiuni ale Europei. Citește și: Preotul din Babana a promis IPS Calinic si enoriasilor ca se impaca cu sotia, dar a fost pozat…

- In intreaga Europa, debitul raurilor este la un nivel foarte scazut, iar experții avertizeaza ca seceta din 2022 ar putea fi cea mai grava din ultimii 500 de ani, cu efecte dezastruoase pentru industrie, economie, energie și alimentație, scrie The Guardian, citata de Digi24.

- Elicopterele si avioanele se straduiau miercuri sa stinga incendiul de la portile Atenei, la poalele muntelui Penteli, unde sute de persoane au fost evacuate incepand de marti seara de catre pompieri, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, marti, ca trebuie sa se intervina „rapid”, cu toate resursele nationale si europene, pentru a proteja agricultura si fermierii, mentionand ca principala prioritate este punerea in functiune a sistemelor de irigatii, iar toate ministerele de linie si autoritatile responsabile…

- Vicepremierul Romaniei, Kelemen Hunor, trage un semnal de alarma in contextul in care pandemia de Covid-19, amplificata de razboiul din Ucraina, au schimbat intr-o perioada de timp relativ scurta evoluția economiei de peste 60 de ani. Din pacate, Europa se confrunta cu o criza acuta de gaze, iar prețul…

- Europa s-ar putea confrunta cu veri și ierni mai secetoase in viitor, conform unui studiu realizat de Serviciul Meteorologic German (DWD) privind seceta pe continentul european. Studiul DWD prezice scaderea pe termen lung a precipitațiilor in regiunea mediteraneana, precizand ca acest lucru va depinde…

- Schimbarile climatice au impins vremea din Europa de Vest in circumstanțe fara precedent, iar unele parți din Portugalia și Spania au fost cuprinse de cele mai secetoase condiții din ultimii peste o mie de ani, potrivit unor noi cercetari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…