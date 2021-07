Puțini locuitori din mediul rural se pot lauda ca au in satul lor. piscina. Una atat de moderna incat atrage orașenii, care abia așteapta sa prinda un loc, scrie site-ul stirileprotv.ro . Vestea ca in Padureni, județul Vaslui, te poți bucura de liniște și racoare, intr-un peisaj de poveste, s-a dus repede. Oamenii au venit in numar mare, iar investiția este acum pe profit. Banii incasați sunt o gura de oxigen pentru bugetul local. O alta veste buna este ca, de cand s-a deschis piscina, a scazut simțitor numarul celor care-și pierd viața inecați in iazuri, unde mergeau la scaldat. In zilele calduroase,…