Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci și trei de persoane au fost ranite, vineri, dupa ce doua tramvaie, in centrul orașului Praga, s-au ciocnit. Șase ambulanțe au sosțit la fața locului pentru a acorda ingrijiri oamenilor care au avut de suferit. Accidentul s-a petrecut in apropiere de stația de tramvai Karlovo namesti, din centrul…

- Un pahar, din cand in cand Poți sa bei din cand in cand un pahar de vin, fara sa-ți fie teama ca asta iți va afecta silueta. Aportul caloric al paharelor baute depinde insa și de tipul de licoare pe care-o savurezi, factorul-cheie fiind conținutul de alcool al bauturii. Concentrația…

- Catalin Buciuman, sportiv legitimat la Clubul Sportiv Unirea Alba Iulia, a cucerit o medalie de aur la Campionatul European de powerlifting, ce s-a desfasurat in perioada 5-12 mai la Plzen, in Cehia, se precizeaza intr-un comunicat remis luni AGERRPES. Catalin Buciuman a ridicat 195 de…

- Diplomati din Romania, Ungaria, Cehia si Austria vor participa duminica seara, la receptia organizata de ministrul de Externe al Israelului la Ierusalim, unde va fi prezenta si Ivanka Trump, scrie presa din Israel, care precizeaza ca majoritatea diplomatilor europeni vor boicota evenimentul.

- In urma cu 20 de ani, bugetul comunei Ciugud din judetul Alba abia ajungea pentru plata salariilor celor cativa angajati. Anul trecut, investitorii care au afaceri acolo au platit taxe si impozite locale de 2,5 milioane de lei. intre cele doua etape, la Ciugud au fost investite 27 de milioane de euro,…

- Un episod din relatia tensionata dintre presedinte si PSD s-a consumat in saptamana dinaintea minivacantei de 1 mai. Subiectul este delicat. Premierul Dancila si presedintele PSD Liviu Dragnea au facut o vizita in Israel. Scopul vizitei pare sa fie legat de mutarea ambasadei din Tel Aviv la Ierusalim.…

- Cristina Caramarcu, solista trupei The Humans, care va reprezenta Romania la Eurovision 2018, a vorbit pentru Adevarul despre ultimele emotiile dinaintea competitiei, despre cei care le-au criticat piesa in mediu online, despre cum au fost primiti de public in turneul de promovare si a dezvaluit care…

- Tara cu cei mai multi roboti industriali (631) la 10.000 de angajati este Coreea de Sud, potrivit datelor furnizate de Federatia Internationala pentru Robotica. Prin comparatie, in Romania sunt 15 roboti industriali la 10.000 de angajati. Tara noastra are nevoie in urmatorii ani de peste 10.000 de roboti…