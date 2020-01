Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Constanța s-a sinucis duminica, aruncandu-se de la etajul opt, transmite digi24.ro.Poliția a fost alertata de iunbita tanarului in varsta de 25 de ani. Conform unor surse din cadrul anchetei, tanarul s-ar fi sinucis, noteaza digi24.ro.Cand ambulanța a ajuns la fața locului, barbatul se…

- USR a calculat, pentru al treilea an consecutiv, cat au costat iluminatul festiv de Sarbatori și artificiile de Revelion. Astfel, primariile din țara au cheltuit 41 de milioane de lei, potrivit anunțurilor de achiziție publica. Suma nu cuprinde fondurile generoase pe care le-a alocat Primaria Capitalei.”Cand…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj emotionant, dupa decesul primului ei antrenor, Nicusor Ene. Acesta a murit la doar 60 de ani."..doar ce am aterizat de la Dubai acolo unde am facut pregatirea pentru noul an. De fiecare data cand ajung o sun pe Mama...astazi…

- Drumul spre litoral in urmatorii doi ani va fi un cosmar, dupa ce Autostrada Soarelui, care leaga Capitala de Constanta, a intrat in reparatii capitale. Plina de crapaturi si denivelari, intrarea pe autostrada dinspre Bucuresti a devenit santier, lucrarile pe tronsonul de beton de 24 de kilometri pana…

- Un tanar din Pitesti a facut pe Facebook un apel public pentru gasirea tatalui sau vitreg, cetatean italian, aflat sub tratament, care de ieri e de negasit. Barbatul e dat disparut, iar Politia cere ajutor pentru gasirea lui.

- Acum ca se apropie Craciunul, este posibil ca pe Facebook sa iți fi aparut postari de la prietenii tai mai creduli despre un joc numit Secret Sister. Anunțurile urmeaza toate același fir – persoana care distribuie anunța ca cei care vor sa se inscrie trebuie sa cumpere un cadou de o valoare minima prestabilita,…

- Autoritatea antitrust din Germania a anuntat joi ca a aplicat o amenda totala de 100 de milioane de euro principalilor producatori auto ai tarii - BMW, Daimler si Volkswagen - pentru ca au format un cartel in scopul de a cumpara otel, transmite Reuters. In perioada 2004 - 2013, companiile…

- Teatrul pentru copii și tineret Colibri Craiova deschide o noua stagiune cu spectacole montate de Teatrul ACT București. Stagiunea se adreseaza publicului tanar și adult. Stagiunea Colibri.ACTul 4 va incepe joi, 28 noiembrie, cu o recenta premiera, „Nu regret nimic“, a Teatrului ACT. Va continua in…