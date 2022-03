Sătenii din Periprava cer autorităților un autobuz și un medic Locuitorii satului Periprava, comuna C. A. Rosetti, județul Tulcea, iși striga, in urma opririi navigației civile pe Brațul Chilia al Dunarii, nemulțumirile fața de masurile luate de autoritați. Practic, oamenii de acolo se considera primele victime ale unui razboi care nu le aparține. Ei spun ca este laudabila rapiditatea cu care s-a acționat pentru confortul și intrajutorarea refugiaților de razboi. Dar, pentru ei, inchiderea Brațului Chilia constituie un impediment serios. Ca sa-și faca aprovizionarea cu alimente sau medicamente, oamenii de aici ar trebui sa dea pentru un drum la Tulcea, dus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

