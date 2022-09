Stiri pe aceeasi tema

- Un drum comunal din centrul localitații Balcauți care face legatura intre drumul european 85 și drumul județean 209D, de la Siret la Darmanești, a fost blocat ieri dimineața timp de jumatate de ora. Circa 100 de oameni au ales aceasta cale de protest pentru a-și exprima nemulțumirea vizavi de ...

- Lucrarile la cele doua blocuri de locuințe sociale care se construiesc pe strada Rogojeștilor din orașul Siret se executa intr-un ritm alert, a anunțat primarul Adrian Popoiu. El a aratat ca locuințele sociale existente pana acum in Siret erau improprii, fiind amenajate in cladiri vechi care au avut…

- Se discuta la Gherla de cațiva ani despre construcția de locuințe sociale pentru romii de pe strada Pescarilor. Banii europeni pentru acest proiect ar veni prin GAL (Grupul de Acțiune Locala), adica 1.800.000 euro. Aceștia ar urma sa fie folosiți pentru construcția de blocuri. Municipalitatea are in…

- Asociația Pro Infrastructura a anunțat ca UMB, unul dintre cei mai importanți antreprenori generali de pe proiectele majore de infrastructura rutiera a luat o decizie fara precedent: incepand de luni, 11 iulie 2022, nu iși va mai chema oamenii la munca. Printre proiectele care ar putea fi afectate se…

- Un semafor CFR de pe DN7, amplasat la o trecere peste calea ferata de langa municipiul Arad, a blocat traficul rutier 30 de minute, marti, fara ca vreun tren sa treaca pe acolo, formandu-se coloane de masini de cativa kilometri, ceea ce a provocat nemultumiri, potrivit Agerpres.Incidentul a fost raportat…

- Un semafor CFR de pe DN7, amplasat la o trecere peste calea ferata de langa municipiul Arad, a blocat traficul rutier 30 de minute, marti, fara ca vreun tren sa treaca pe acolo, formandu-se coloane de masini de cativa kilometri, ceea ce a provocat nemultumiri. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un semafor CFR de pe DN7, amplasat la o trecere peste calea ferata de langa municipiul Arad, a blocat traficul rutier 30 de minute, marti, fara ca vreun tren sa treaca pe acolo, formandu-se coloane de masini de cativa kilometri, ceea ce a provocat nemultumiri.

- CERERE… Satui de derapajele consatencei lor Tatiana Nedelcu, oamenii din Arsura cer autoritaților sa-și faca treaba și femeia sa nu se mai intoarca la ei in comuna. Basarabeanca a reușit sa nu mai fie dorita in comunitate dupa ce a fost acuzata, in repetate randuri, ca și-a maltratat copilul din prima…