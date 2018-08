Satelit european Aeolus. Lansare cu succes de la Centrul spaţial Kourou Satelitul european Aeolus, dotat cu o noua tehnologie care va permite masurarea vitezei de deplasare a curentilor de aer din atmosfera terestra, a fost lansat pe orbita miercuri, la ora locala 18:21 (21:21 GMT), de la Centrul spatial Kourou, din Guyana Franceza, conform ESA - European Space Agency. Lansarea, realizata cu ajutorul unei rachete Vega, fusese initial programata pentru ziua de marti, insa a fost amanata cu 24 de ore din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, dupa cum a anuntat luni compania Arianespace. Miercuri, racheta s-a oprit la ora programata deasupra… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

