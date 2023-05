Șase ucraineni, ucişi de tiruri rusești în timp ce participau la operaţiuni de deminare în regiunea Herson Sase ucraineni au fost ucisi de tiruri rusești sambata, 6 mai, in timp ce participau la o operatiune de deminare in regiunea Herson, in sudul Ucrainei, au anuntat oficiali ucraineni. „Sase dintre specialistii nostri au fost ucisi”, au anuntat serviciile de urgenta ale Ucrainei pe Telegram, adaugand ca cei sase au fost „victime ale tirurilor rusești in timp ce efectuau operatiuni de deminare in regiunea Herson”, potrivit Hotnews . Potrivit serviciilor ucrainene de urgenta, alti doi membri ai echipei de deminare au fost raniti, precum si o asistenta medicala, cei trei fiind internati in spital,… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

