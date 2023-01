Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, vineri, plasarea sub control judiciar a trei inculpati acuzati de trafic de minori și trafic de persoane. Potrivit procurorilor DIICOT, suspectii ar fi recrutat sase tinere si minore pe care le-au obligat sa se prostitueze in tara si in strainatate. Procurorii au cerut arestarea in lipsa a altor doi inculpati din acest dosar. Un alt inculpat este incarcerat in penitenciar. Procurorii DIICOT au explicat ca principasii suspecti din acest dosar sunt trei frati din Craiova, „cunoscuți in mediul interlop”. „In cursul anului 2012, trei inculpați, frați, cunoscuți…