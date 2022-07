Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu de vegetație in Grecia, alimentat de vanturi puternice, a facut ravagii in regiunea muntoasa Penteli, in apropiere de Atena, determinand autoritațile sa ordone evacuarea a cel puțin patru zone și a unui spital, potrivit Reuters. Printre salvatorii care intervin pentru stingerea flacarilor…

- Un incendiu de proporții a izbucnit marți seara in nord-estul Atenei. Focul, amplificat de un vant puternic, a dus la evacuarea a noua sate de la poalele Muntelui Penteli și a inchis mai multe drumuri. Protectia civila din Grecia a cerut marti evacuarea a noua sate de la poalele Muntelui Penteli, la…

- Cel de-al doilea contingent de pompieri romani, care a ajuns in aceste zile in Grecia, intervine, marti, la prima misiune de localizare si lichidare a unui incendiului izbucnit in proximitatea mai multor locuinte din zona Penteli, aflata in nord-estul Atenei.

- Autoritațile romane informeaz ca 28 de pompieri romani cu 3 mașini de stingere incendii de padure și o cisterna de mare capacitate intervin in zona regiunii Schimatari, situata la Nord de Atena, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu care afecteaza o suprafața considerabila de vegetație uscata.…

- 28 de pompieri romani dotati cu trei masini de stingere a incendiilor de padure si o cisterna de mare capacitate, respectiv de 30 de tone, intervin pentru localizarea si lichidarea incendiului scapat de sub control de la Schimatari, la Nord de capitala Atena. Echipe de pompieri din Romania si Bulgaria…