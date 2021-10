Stiri pe aceeasi tema

- Șase orase din Romania, in clasamentul celor mai scumpe locuinte din Europa. Campiona prețului la imobiliare nu este Bucureștiul Șase orașe din Romania sunt incluse in topul european al celor mai scumpe locuințe. Cel mai scump oraș din Romania este Cluj Napoca. Capitala Transilvaniei se afla pe locul…

- Datele platformei Numbeo, care aduna informații din cele mai importante orașe ale lumii, arata ca Brașovul se afla pe locul 48 in topul celor mai sigure orașe din lume și pe locul 380, in ceea ce privește rata criminalitații. Potrivit clasamentului, in care figureaza 427 de locuri, cel mai sigur oraș…

- Primul loc pe podium este detinut de Lisabona, capitala Portugaliei, cu cele mai multe restaurante pe cap de locuitori si o oferta abordabila la un meniu de 14 euro in medie per persoana. Primul oras din Romani aflat in top este Galatiul, pe locul sase, Cluj-Napoca fiind pe locul 21.

- Un nou curent a prins Europa si nu este exclus sa ajunga si la noi, cat mai repede. Despre ce este vorba? Despre certificat de Covid-19 pentru acces in spațiile inchise. S-a aliniat si Spania la aceste reguli. In aceasta tara, pentru a intra in unitatile de alimentatie publica din localitatile cu o…

- In clasamentul oraselor din Europa cu cele mai scumpe locuinte sunt incluse și trei orașe din Romania: Cluj-Napoca, București și Timișoara, unde un metru patrat costa intre 1.270 și 1.800 de euro.

- Apartamentele noi vandute in Romania s-au scumpit cu aproximativ 3 procente anul trecut fața de cel anterior. Cu toate acestea avem in continuare printre cele mai ieftine locuințe din Europa. Țara noastra s-a clasat pe locul 4 in topul celor 24 de state analizate de Deloitte, in ordinea crescatoare…

- Digitalizarea este un element esențial pentru orașele viitorului. Pentru asta este important, insa, ca administrațiile publice sa se grabeasca și sa-și treaca in format electronic serviciile pentru populație, astfel incat sa nu mai stam la cozi, sa nu mai consumam hartie, sa nu mai pierdem timpul inutil…

- Orașul Sibiu se afla in topul celor mai bune destinații de calatorie din Europa, ceea ce nu este puțin lucru. Și Insulele Canare și Capri – Italia, sau insula greaca Kefalonia sunt depașite de orașul din Transilvania. „Sibiul este probabil unul dintre cele mai frumoase orașe din Romania și una dintre…