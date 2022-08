Stiri pe aceeasi tema

- Ilia Ponomarev, un fost membru al Dumei de Stat a Federației Ruse, care a fost expulzat pentru activitați anti-Kremlin, a afirmat duminica aceasta ca partizanii ruși s-ar afla in spatele exploziei care a ucis-o sambata seara, la periferia Moscovei, pe Daria Dughina, fiica lui Aleksander Dughin, unul…

- Rusia are un plan de invazie a Republicii Moldova in cazul in care Kremlinul castiga razboiul din Ucraina, a declarat Iuri Felshtinski, autor, istoric si expert in istoria geopolitica a Rusiei, pentru Express UK. De asemenea, expertul este de parere ca o invazie a Moldovei ar putea incepe mult mai devreme.

- Razboiul din Ucraina a ajuns in a 152-a zi. Kievul estimeaza ca va recupera sudul regiunii Herson pana in septembrie. Totodata, Ucraina a avertizat ca acordul pentru a transporta grane prin Marea Neagra va fi intarziat daca Moscova continua sa atace porturile ucrainene.

- Jurnalista rusa Marina Ovsiannikova, care a ajuns cunoscuta dupa ce a aparut in direct la televiziune cu o pancarta criticand ofensiva Moscovei in Ucraina, a fost arestata, duminica, in Rusia, relateaza The Guardian. Nu a fost facuta nicio declaratie oficiala cu privire la motivele arestarii ei, dar…

- Rusia va reprezenta, probabil, o amenintare si mai mare la adresa securitații europene dupa razboiul in Ucraina decat a fost inainte, iar armata britanica trebuie sa fie pregatita pentru asta, a declarat marti seful Statului Major General al armatei Marii Britanii, Patrick Sanders, citat de Reuters…

- Razboiul din Ucraina ar putea dura "ani", a avertizat secretarul general al NATO intr-un interviu publicat duminica de cotidianul german Bild, indemnand tarile occidentale sa ajute Kievul, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Razboiul din Ucraina a ajuns intr-un „punct critic” ce ar putea hotari rezultatul, pe termen lung, al acestei confruntari militare, se arata intr-o analiza CNN in care sint citate mai multe surse militare și din serviciile de informații americane și occidentale, noteaza Digi24. Momentul se dovedește…

- Kremlinul continua sa puna in aplicare planul de consolidare a controlului politic, social și militar in sudul Ucrainei dupa ce a declarat saptamana aceasta ca a pus la punct „podul terestru” dintre teritoriul rusesc și pensinsula anexata Crimeea, unul dintre principalele obiective ale invaziei declanșate…