- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…

- Noul presedinte al Cataloniei, separatistul Quim Torra, si-a preluat functia joi, la Barcelona, fara sa jure credinta Constitutiei spaniole, ci doar ”vointei poporului catalan”, relateaza AFP. Niciun reprezentant al Guvernului central nu a asistat la aceasta ceremonie, o marturie a tensiunilor puternice…

- Carles Puigdemont renunța sa mai candideze și și-a desemnat un succesor la sefia guvernului regional catalan, in persoana deputatului Quim Torra, un nou venit in politica, citeaza Agerpres presa internaționala. Fostul lider catalan a facut anunțul intr-o conferința de presa ținuta in Germania, acolo…

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Carles Puigdemont, aflat in Germania in asteptarea eventualei sale extradari, ramane 'presedinte legitim' (al executivului catalan) si este 'normal ca el sa intentioneze sa se prezinte la presedintia' executivului catalan, a apreciat miercuri presedintele parlamentului Cataloniei, Roger…

- Manifestantii s-au adunat intr-una dintre pietele centrale din Barcelona, cerand "libertate pentru prizonierii politici", scrie Mediafax. Organizatorii marsului au precizat ca actiunea de duminica are rolul de a "apara institutiile catalane si drepturile fundamentale ale cetatenilor"…

- Romanca Marcela Topor și-a vizitat soțul, pe Carles Puigdemont, in inchisoare in Germania. Aceasta a mers in orașul Neumunster din landul Schleswig-Holstein, situat in nordul țarii, unde se afla in detentie din 25 martie, citeaza Agerpres agenția de paresa DPA. Marcela Topor a fost inspoțita in vizita…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont, aflat in prezent in detentie in Germania, a prezentat un apel la Curtea Suprema spaniola in care a cerut renuntarea la acuzatiile de rebeliune si gestionare frauduloasa de fonduri publice, formulate impotriva sa in legatura cu demersurile sale de anul trecut…