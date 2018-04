Sase feluri prin care retailerii isi folosesc magazinele fizice pentru a-si dezvolta businessul

The Weeknd a lansat videoclipul piesei „Call Out My Name”

The Weekend is back cu un EP nou, My Dear Melancholy, lansat neasteptat si fara prea multe surle si trambite, si un prim single si videoclip, Call Out My Name. O piesa care te duce cu gandul la perioada de inceput a carierei artistului de origine canadiana, Call Out My Name are… [citeste mai departe]