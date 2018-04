Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind construirea unei gradinițe in cartierul Burdujeni sat din municipiul Suceava a fost depus de Primarie la Agenția de Dezvoltare Nord Est din Piatra Neamț in data de 4 aprilie fiind acceptat la finanțare cu fonduri europene. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu. El a aratat ca…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a primit in perioada 2015-2018 solicitari de finantare pentru investitii in exploatatiile agricole in valoare de 1,536 miliarde de euro, depuse de catre 3.625 de fermieri. Cate contracte de finantare a semnat AFIR pana in prezent? 0 …

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest) si Consiliul Judetean Timis au semnat contractul de finantare pentru proiectul largirii drumuliui care face legaura intre Autostrada Vestului si Centura Timisoarei.

- Antreprenori cu firme mici si mijlocii (IMM) din 6 judete pot obtine fonduri europene intre 25.000 de euro si 200.000 de euro, printr-o linie de finantare destinata afacerilor care implica cercetare si tehnologie, potrivit unei informari publicate de Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Est. Ghidul…

- Intreprinzatorii din cele șase județe ale Regiunii Nord-Est vor putea obține fonduri europene de pana la 160.000 de lei (circa 34.000 de euro) de fiecare pentru a-și deschide mici afaceri, in cadrul liniei de finanțare Romania Start-Up Plus. Un proiect denumit „Startup Activator” este derulat de Agenția…

- Sambata, Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operațional Comun Romania – Republica Moldova a organizat un seminar in localitatea basarabeana Leova, iar miercuri, o acțiune similara va avea loc la hotelul Racova, din Vaslui. Sunt așteptați reprezentanți ai ONG-urilor, primariilor și altor autoritați…

- Doljul s-a clasat anul trecut pe locul intai pe țara in ceea ce privește absorbția de fonduri europene in agricultura si dezvoltare rurala. Afirmația a fost facuta de Daniel Popescu (foto), directorul Oficiului Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (OJFIR) Dolj, ...

- FOTO… Poezie, muzica clasica si arta fotografica. Sub aceste auspicii a avut loc vernisajul expozitiei “Satul vasluian – traditie si actualitate”, desfasurat luni, de Ziua Culturii Nationale. Gazduita de Silver Mall, aceasta aduce in fata vasluienilor numeroase imagini inedite surprinse in comunele…