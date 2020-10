Stiri pe aceeasi tema

- Cei aproape 200 de membri care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat sambata, 17 octombrie, programul de guvernare pe care Alianta USR PLUS se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare, informeaza un comunicat transmis AGERPRES."Programul de guvernare…

- ”Intr-un exercitiu de democratie participativa reala, cei aproape 200 de membri care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat sambata, 17 octombrie, Programul de guvernare pe care Alianta USR PLUS se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare. Programul va fi prezentat…

- Cei aproape 200 de membri care alcatuiesc conducerile reunite ale USR si PLUS au aprobat sambata, 17 octombrie, programul de guvernare pe care Alianta USR PLUS se angajeaza sa-l puna in practica dupa alegerile parlamentare, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. "Programul de guvernare…

- Pentru USR PLUS este un moment istoric, a declarat copresedintele Aliantei, Dacian Ciolos, dupa anuntarea exit-poll-urilor pentru alegerile locale de duminica, potrivit Agerpres. Ciolos a vorbit de "o revolutie a bunei guvernari", cu noi lideri politici, și a subliniat ca ”de astazi…

- N.Dumitrescu Copreședintele USR PLUS, europarlamentarul Dacian Cioloș, s-a aflat pe data de 5 septembrie in Prahova, municipiile Ploiești și Campina fiind primele localitați din provincie in care acesta a prezentat, in cadrul campaniei electorale, alaturi de candidați, prioritatile Aliantei USR PLUS…

- Alianta USR PLUS anunta ca a strans 100.000 de semnaturi online pentru sustinerea candidatilor sai la alegerile locale. "100.000 de semnaturi online reprezinta un pas imens pentru democratie, dar si pentru digitalizare, un capitol la care Romania are mult de recuperat. Vom continua sa strangem semnaturi…

- Liderii USR si PLUS, Dan Barna si Dacian Ciolos, anunta inceperea strangerii de semnaturi pentru alegerile locale, campania Aliantei urmand sa se desfasoare sub sloganul "Strada cu strada schimbam Romania!" "Trecem printr-o perioada extrem de complicata atat ca societate, cat si la nivel individual.…