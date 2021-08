Șarpe de trei metri, ascuns printre rafturile unui magazin O femeie din Australia a gasit un șarpe de 3 metri pe rafturile cu condimente ale unui supermarket din Sydney. Din fericire, Helaina Alati este antrenata in salvarea animalelor salbatice și a eliberat șarpele in salbaticie. Helaina Alati, 25 de ani, era la cumparaturi intr-un magazin din Sydney, cand a vazut un piton lung de 3 metri care ieșea dintre rafturi la raionul de condimente, scrie BBC, potrivit Digi24. Magazinul este situat in nord-vestul orașului, la periferie, in apropierea unei zone cu multa vegetație. „Am intors capul și l-am vazut la 20 de centimetri de fața mea, uitandu-se la mine”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

