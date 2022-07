Stiri pe aceeasi tema

- Formația om la luna lanseaza „Echilibru”, cel de-al treilea album de studio din istoria trupei, in data de 1 iulie in Timișoara. Discul conține zece cantece și este compus in toamna anului 2021, in perioada in care membrii trupei au locuit impreuna la Soveja, un sat de la poalele Munților Vrancei. Albumul…

- Mii de copii din Timișoara, alaturi de parinți și bunici, au petrecut, de 1 Iunie, cateva ore in aer liber. Special pentru cei mici, miercuri au fost organizate mai multe activitați in oraș.

- Asociatia Pelicula Culturala va invita la proiecția in avanpremiera la Timișoara, a documentarului romanesc „Spioni de ocazie” (2021), in regia Oanei Bujgoi Giurgiu, care va avea loc miercuri, 4 mai, de la ora 19.00, la FABER (Splaiul Peneș Curcanul nr 4-5), in prezența regizoarei. Bazat pe fapte și…

- Un autocar de ruta, ticsit cu țigari in locuri special adaptate, a incercat sa traverseze frontiera, dar nu i-a reușit. Astfel, angajații vamali de la Leușeni, au contracarat o noua tentativa de scoatere ilegala din țara a țigarilor. Bunurile erau tainuite in locuri special amenajate in doua rezervoare…

- Daca ați lasat pe ultima suta cumparaturile, trebuie sa știți ca principalele magazine din Timișoara au și in acest an un program special de sarbatori. Unul iși inchide porțile timp de doua zile.

- Evenimentul de lansare a primei carți semnate de Mircea Dragu, „Marea aventura a micii albine Mitsu“, va avea loc marți, 12 aprilie, de la ora 18:30, la libraria La Doua Bufnițe din Timișoara. Invitații evenimentului sunt Mircea Dragu, Bajko Attila (realizatorul ilustrațiilor) și Radu Pavel Gheo, iar…

- Formația Phaser lanseaza albumul „Inceput de Univers” cu un concert special care va avea loc sambata, 16 aprilie, de la ora 20, la clubul D’arc. „Daca pana acum albumul a fost disponibil doar online pe platformele de streaming, suntem bucuroși sa anunțam ca in sfarșit avem albumul și in format fizic,…

- Formația Orkid va susține un concert special in orașul nostru, evenimentul fiind inclus in turneul de promovare al celui de-al patrulea material discografic, „In the Light We Are Safe”, care cuprinde 12 piese „in registre și stiluri foarte diferite, de la indie și shoegaze, la punk, post-metal și chiar…